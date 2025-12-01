Home/Polls & Quizzes/Poll: December Flying Habits Polls & Quizzes Poll: December Flying Habits Which December factor most changes your flying habits? icon_user_whiteongrey Editorial Staff Monday, December 01, 2025 at 03:07 PM ET Verified Edited By: Matt Ryan Question of The Week Which December/winter factor most changes your flying habits? Short daylight hours Unpredictable winter weather Holiday schedule conflicts Nothing — December looks like any other month to me CommentsThis field is for validation purposes and should be left unchanged. Share this story Editorial Staff
0 replies