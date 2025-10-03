UN Aviation Agency Condemns Russia for GNSS Interference

The United Nations’ International Civil Aviation Organization (ICAO) concluded its triennial assembly on Friday by condemning Russia for disturbances to satellite navigation systems that violate international rules.
Estonia and Finland have accused Russia of jamming GPS navigation devices in their airspace. According to Reuters, representatives reported that global navigation satellite system (GNSS) incidents are worsening at an alarming rate.
Russia, which has been unable to win back its seat on ICAO’s 36-member governing council since its 2022 invasion of Ukraine, has denied any wrongdoing.
ICAO has directed its council to develop a dedicated work program on conflict zones. The organization also plans to update its risk assessment manual for civil aviation operations over or near conflict zones.
0 replies